6 Март 2020 2020-03-06T11:14:58+03:00

Полицейского в Красноярском крае наградят за отказ от взятки в полмиллиона. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Замначальника полиции Норильска (Красноярский край) отказался от взятки в полмиллиона рублей. Его пытались подкупить адвокат и его клиент, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На одном из предприятий города произошла крупная кража: была похищена крупная партия арматурной стали. Вскоре появился подозреваемый, начали проверять. И тут его адвокат обратился к замначальника (по оперативной работе) отдела полиции №2. С предложением: если дело не будет возбуждено, заплатим 500 тысяч рублей.

- Полицейский отказался от взятки, сообщив об этом в правоохранительные органы. 28 февраля 2020 года адвокат при передаче взятки был задержан на месте происшествия, - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764935" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае полицейский отказался от взятки в полмиллиона.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

В отношении адвоката возбудили дела по двум статьям - «Дача взятки» (это до 12 лет) и «Посредничество во взяточничестве» (до 10 лет). Его клиент арестован на два месяца, его пробивают на причастность к таким же кражам с предприятий Норильска.

Что касается, полицейского, за отказ от взятки его хотят наградить. Сейчас решается, какой должна быть сумма поощрения.

ИСТОЧНИК KP.RU