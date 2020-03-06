Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн

6 Март 2020 2020-03-06T08:54:12+03:00

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В Райффайзенбанке с 2017 года получить кредит можно без посещения отделения или встречи с представителем банка. С января по декабрь 2019 года доля потребительских кредитов, выданных онлайн, выросла в три раза и составила 55%.

«Мы стремимся совершенствовать наш сервис, чтобы клиентам было легко и просто получить деньги для решения своих личных задач, — поделился Иван Карпов, руководитель направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка. — Мобильные технологии — драйвер развития удаленного кредитования. Если раньше считалось достижением просто онлайн получить одобрение заявки, то теперь в считанные минуты без визита в отделение можно провести всю сделку».

По итогам 2019 года более 70% заявок на кредиты клиенты Райффайзенбанка оставляли онлайн: в защищённых чатах в социальных сетях и мессенджерах, через крупные маркетплейсы, на сайте или в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Почти 15% заявок на кредитные продукты пришли из городов без физических офисов банка. География цифрового присутствия Райффайзенбанка охватывает более 100 населённых пунктов по всей стране.