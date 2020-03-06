В Солнечном открылся новый современный гипермаркет

6 Март 2020 2020-03-06T09:02:10+03:00

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Слоган «Удовольствие от покупок» как нельзя лучше подходит новому гипермаркету – здесь сделано все, чтобы процесс покупки был комфортным, приносил позитивные эмоции. Новый стильный логотип – листок на букве «А» символизирует свежие, здоровые продукты, доля которых будет преобладать в магазинах этого формата.

Общая площадь суперстора в Солнечном – 3 500 кв м, торговая – 2 500 кв м. Ассортимент насчитывает 25 000 наименований товаров. Особое внимание уделено наличию на полках продукции местных производителей. В «Аллее» оборудована большая, стильная и очень удобная зона перекуса, открыта третья в Красноярске кондитерская мастерская «Суфле и Безе», где представлены эксклюзивные десерты, которые создаются вручную. В центре торгового зала «Аллеи» размещена подовая печь, позволяющая быстро выпекать вкуснейшую пиццу большого диаметра. Всеми любимое блюдо будет готовиться прямо на глазах покупателей. В новой «Аллее» расширен ассортимент готовых блюд собственного производства, фермерских продуктов (сыр, колбасы, молочная продукция). При этом категория непродовольственных товаров существенно сокращена. Чтобы зелень всегда выглядела свежей и дольше хранилась, для нее в новой «Аллее» предусмотрен холодильник с новой системой орошения. Система орошения создана и для охлажденной рыбы, чтобы та не высыхала и сохраняла свой идеальный вид. Новый магазин оборудован кассами самообслуживания.

- Мы всегда учитываем предпочтения покупателей, - рассказывает Павел Шамбир, генеральный директор ГК «Командор». - Актуальность обновления формата «гипермаркет» очевидна – люди хотят не просто приобретать товар, но и получать позитивные эмоции от посещения магазина, ценят качество, высокий сервис, новинки в ассортименте. Мы следим за современными тенденциями и всё это воплотили в концепции суперстора. В таком формате будут открываться новые «Аллеи» и обновляться уже работающие. Уверен, покупатели по достоинству оценят эти трансформации.

Приятных покупок!