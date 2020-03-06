2020-03-06T09:02:10+03:00
Общество

В Солнечном открылся новый современный гипермаркет

5 марта состоялось торжественное открытие гипермаркета «Аллея», в ТЦ «Солнечный» (60 лет образования СССР, 24а)
Поделиться:
Изменить размер текста:

Слоган «Удовольствие от покупок» как нельзя лучше подходит новому гипермаркету – здесь сделано все, чтобы процесс покупки был комфортным, приносил позитивные эмоции. Новый стильный логотип – листок на букве «А» символизирует свежие, здоровые продукты, доля которых будет преобладать в магазинах этого формата.

Общая площадь суперстора в Солнечном – 3 500 кв м, торговая – 2 500 кв м. Ассортимент насчитывает 25 000 наименований товаров. Особое внимание уделено наличию на полках продукции местных производителей. В «Аллее» оборудована большая, стильная и очень удобная зона перекуса, открыта третья в Красноярске кондитерская мастерская «Суфле и Безе», где представлены эксклюзивные десерты, которые создаются вручную. В центре торгового зала «Аллеи» размещена подовая печь, позволяющая быстро выпекать вкуснейшую пиццу большого диаметра. Всеми любимое блюдо будет готовиться прямо на глазах покупателей. В новой «Аллее» расширен ассортимент готовых блюд собственного производства, фермерских продуктов (сыр, колбасы, молочная продукция). При этом категория непродовольственных товаров существенно сокращена. Чтобы зелень всегда выглядела свежей и дольше хранилась, для нее в новой «Аллее» предусмотрен холодильник с новой системой орошения. Система орошения создана и для охлажденной рыбы, чтобы та не высыхала и сохраняла свой идеальный вид. Новый магазин оборудован кассами самообслуживания.

- Мы всегда учитываем предпочтения покупателей, - рассказывает Павел Шамбир, генеральный директор ГК «Командор». - Актуальность обновления формата «гипермаркет» очевидна – люди хотят не просто приобретать товар, но и получать позитивные эмоции от посещения магазина, ценят качество, высокий сервис, новинки в ассортименте. Мы следим за современными тенденциями и всё это воплотили в концепции суперстора. В таком формате будут открываться новые «Аллеи» и обновляться уже работающие. Уверен, покупатели по достоинству оценят эти трансформации.

Приятных покупок!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн
В Солнечном открылся новый современный гипермаркет
Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью
В Красноярске пенсионерка незаконно обогатилась на 24 миллиона
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков
American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой
В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году
В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»