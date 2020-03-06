2020-03-06T08:22:46+03:00
Происшествия

Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью

И попала под уголовное дело
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью.Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Канского района Красноярского края вместо того, что выплатить долг по алиментам на содержание 8-летнего сына, предпочла спрятаться под кроватью. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

28-летняя женщина задолжала ребенку 100 тысяч рублей. Отдавать не торопилась, оправдываясь тем, что нет работы. Впрочем, искать и не собиралась.

Тогда ее привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Назначили 100 часов исправительных работ, но женщина их отбывать не стала.

Как результат – новый протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», материалы передали в суд. После рассмотрения ее отправили под арест на неделю.

Однако и это не подействовало на алиментщицу. Ни денег сыну, ни отработки обязательных часов. Вынесли постановление привести ее в отдел принудительно.

Когда приставы пришли по адресу, дверь открыла мать. С порога принялась уверять: дочери нет дома. Спустя несколько минут «потеряшку»... нашли в одной из комнат, под кроватью.

В конце концов, ее доставили в отдел.И вручили постановление - о возбуждении уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Также на нее составили новый протокол – за «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины кредитов Райффайзенбанк выдаёт онлайн
В Солнечном открылся новый современный гипермаркет
Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью
В Красноярске пенсионерка незаконно обогатилась на 24 миллиона
Сибиряки могут меньше платить за кредиты
В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков
American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой
В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году
В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»