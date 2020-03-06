Вместо выплаты алиментов сыну мать спряталась от приставов под кроватью

6 Март 2020 2020-03-06T08:22:46+03:00

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Жительница Канского района Красноярского края вместо того, что выплатить долг по алиментам на содержание 8-летнего сына, предпочла спрятаться под кроватью. Об этом случае рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

28-летняя женщина задолжала ребенку 100 тысяч рублей. Отдавать не торопилась, оправдываясь тем, что нет работы. Впрочем, искать и не собиралась.

Тогда ее привлекли к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Назначили 100 часов исправительных работ, но женщина их отбывать не стала.

Как результат – новый протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», материалы передали в суд. После рассмотрения ее отправили под арест на неделю.

Однако и это не подействовало на алиментщицу. Ни денег сыну, ни отработки обязательных часов. Вынесли постановление привести ее в отдел принудительно.

Когда приставы пришли по адресу, дверь открыла мать. С порога принялась уверять: дочери нет дома. Спустя несколько минут «потеряшку»... нашли в одной из комнат, под кроватью.

В конце концов, ее доставили в отдел.И вручили постановление - о возбуждении уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Также на нее составили новый протокол – за «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов».

ИСТОЧНИК KP.RU