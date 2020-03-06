6 Март 2020 2020-03-06T09:57:45+03:00

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В Красноярске пенсионерка незаконно обогатилась на 24 миллиона рублей, за что и пойдет под суд в ближайшее время. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, 61-летняя жительница города 5 лет зарабатывала по-крупному.

С декабря 2014 года по январь 2019-го она осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций. Открывала и вела счета, обслуживала юридические лица без регистрации и специального разрешения. Пользуясь этим, она обналичивала и переводила деньги сторонних организаций за вознаграждение – брала от 5 до 12 процентов от перечисленных сумм. У нее были подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц. Таким образом, она сумела положить себе в кошелек более 24 миллионов рублей.

При задержании и обыске на квартире обвиняемой оперативники нашли компьютерную технику, 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документацию. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд, женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU