2020-03-06T06:46:05+03:00
Общество

В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков

Начали выдавать в декабре 2019 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиковВ Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиковФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске компенсацию уже получили более 1,5 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщает краевое министерство строительство. Там уточняют: наш край остается единственным регионом в Сибирском федеральном округе, где нашли оптимальное решение проблемы таким вот образом.

В декабре начались выплаты по 10 домам застройщика-банкрота СК «Реставрация» (в ЖК «Фестиваль» и ЖК «Эдельвейс-next»). Размер рассчитывался индивидуально для каждого дольщика: учитывалась цена квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 квадратных метров.

Кстати, подоходный налог из компенсации не вычитывается. Таким образом, дольщики получили даже больше, чем внесли изначально, многие смогли внести эти деньги в проекты добросовестных застройщиков или приобрести уже готовое жилье.

После решения Наблюдательного совета о достройке двух домов красноярской компании «Сибстройинвест» на Грунтовой, 28А, возможность получить компенсации получили дольщики этого объекта. По актуализированной информации федерального фонда из 476 дольщиков заявления на получение компенсации написали 223 человека. Одобрено на выплату на сегодня 148 заявлений, остальные находятся на доработке из-за имеющихся залогов, некорректно оформленных документов и других причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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