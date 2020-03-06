2020-03-06T05:37:15+03:00
Происшествия

Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой

Предварительно: криминального следа тут нет
Ася ЖУКОВА
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Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой. Фото: Поиск пропавших детей - Абакан.Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой. Фото: Поиск пропавших детей - Абакан.
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Пропавшую в новогоднюю ночь в Абакане (Хакасия) женщину нашли мертвой. По предварительной информации, в случившемся нет криминального следа, 39-летняя Лариса Кичеева погибла от переохлаждения.

Напомним, она исчезла, когда возвращалась из гостей в СНТ «Саяны», где жила. По словам знакомых, в ту ночь женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

Ларису искали оперативники уголовного розыска, кинологи с собаками, волонтеры. Местность, где ее видели в последний раз, тщательно прочесывали, осматривали каждый метр. Но тогда это ничего не дало. Найти тело пропавшей без вести удалось только спустя два месяца.

- Сотрудниками полиции в ходе очередных поисковых мероприятий на территории СНТ «Саяны» было обнаружено тело разыскиваемой Кичеевой Ларисы Александровны без видимых следов насильственной смерти. Предварительно причиной смерти стало переохлаждение, - комментируют в пресс-службе МВД по республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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