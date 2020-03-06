2020-03-06T05:11:51+03:00
Общество

В красноярских школах учителей заменяют тьюторы

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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В красноярских школах учителей заменяют тьюторы.В красноярских школах учителей заменяют тьюторы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В школах Красноярска учителей постепенно заменяют тьюторы. Как рассказали в пресс-службе главного управления образования, происходит это в начальных классах, где детей переводят на развивающее обучение:

- Меняется многое: цель обучения, подход к выставлению отметок, роли учителя и даже расстановка мебели в классах. Ну а педагогу отводится роль тьютора.

Это не строгий ментор, а наставник-друг, только помогающий ребенку получить знания. Он направляет ученика и приходит на помощь, если тот не справляется сам, поясняют в управлении.

Как итог: ребенок с самого начала учиться быть самостоятельным, ставить цели и находить нестандартные решения.

По словам тюторов, урок считается неудачным, если детям (а они обычно работают в группах) дали подсказку. Во многих школах ученики даже сами ставят себе оценки!

Отметим, что такое развивающее обучение введено уже в 28 школах. По особым программам учатся почти 4 тысячи учеников начальных классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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