В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
В школах Красноярска учителей постепенно заменяют тьюторы. Как рассказали в пресс-службе главного управления образования, происходит это в начальных классах, где детей переводят на развивающее обучение:
- Меняется многое: цель обучения, подход к выставлению отметок, роли учителя и даже расстановка мебели в классах. Ну а педагогу отводится роль тьютора.
Это не строгий ментор, а наставник-друг, только помогающий ребенку получить знания. Он направляет ученика и приходит на помощь, если тот не справляется сам, поясняют в управлении.
Как итог: ребенок с самого начала учиться быть самостоятельным, ставить цели и находить нестандартные решения.
По словам тюторов, урок считается неудачным, если детям (а они обычно работают в группах) дали подсказку. Во многих школах ученики даже сами ставят себе оценки!
Отметим, что такое развивающее обучение введено уже в 28 школах. По особым программам учатся почти 4 тысячи учеников начальных классов.
ИСТОЧНИК KP.RU