Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году

6 Март 2020 2020-03-06T04:55:09+03:00

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В текущем году в Красноярске благоустроят еще три сквера. На этот раз – в Ленинском районе, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Самый большой сквер - сквер «Черемушки» (его площадь 12 218 квадратных метров). Здесь собираются реконструировать пешеходные дорожки, обустроить места для отдыха посетителей разных возрастов, разбить площадки для проведения мероприятий.

Еще один сквер, которому необходимо преображение, «Юнга» (1 400 «квадратов»). Тут обещают также проложить дорожки, посадят больше деревьев и кустарников.

«Юнга». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

И третий сквер - «Одесский» (на Одесской,5-7), площадь 8 034 квадратных метров. Сейчас он представляет собой зеленую зону со скульптурными композициями. В планах – создать пешеходную сеть, устроить цветники и газоны, организовать освещение и площадки для массовых мероприятий.

Сквер «Одесский». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Работы начнутся летом, их проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2021-м году в районе намереваются благоустроить еще три общественных пространства: сквер «Ярцевский», бульвар на Даурской и сквер на Волжской.

ИСТОЧНИК KP.RU