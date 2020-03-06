2020-03-06T04:55:09+03:00
Общество

Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году

Показываем [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Сквер «Черемушки. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Сквер «Черемушки. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
Изменить размер текста:

В текущем году в Красноярске благоустроят еще три сквера. На этот раз – в Ленинском районе, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Самый большой сквер - сквер «Черемушки» (его площадь 12 218 квадратных метров). Здесь собираются реконструировать пешеходные дорожки, обустроить места для отдыха посетителей разных возрастов, разбить площадки для проведения мероприятий.

Еще один сквер, которому необходимо преображение, «Юнга» (1 400 «квадратов»). Тут обещают также проложить дорожки, посадят больше деревьев и кустарников.

«Юнга». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

«Юнга». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

И третий сквер - «Одесский» (на Одесской,5-7), площадь 8 034 квадратных метров. Сейчас он представляет собой зеленую зону со скульптурными композициями. В планах – создать пешеходную сеть, устроить цветники и газоны, организовать освещение и площадки для массовых мероприятий.

Сквер «Одесский». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Сквер «Одесский». Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Работы начнутся летом, их проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2021-м году в районе намереваются благоустроить еще три общественных пространства: сквер «Ярцевский», бульвар на Даурской и сквер на Волжской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
American boy, за что так со мной? Посылка от жениха из США обошлась женщине в 780 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 7,5%
Пропавшую в новогоднюю ночь женщину нашли мертвой
В красноярских школах учителей заменяют тьюторы
Еще три сквера благоустроят в Красноярске в этом году
В Красноярск идет резкое похолодание со снегом
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»
Экс-депутат и банкирша стала замом мэра Красноярска по экономической политике
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
Депутат выступил против покупки автомобилей для мэрии Красноярска
Пять домов пополнили список объектов культурного наследия в Красноярске
Обновленная и стильная: сеть гипермаркетов «Аллея» изменила свой дизайн
Арабы дают за них сотни тысяч: у браконьера в Красноярском крае нашли 8 краснокнижных кречетов
Повредил легкое иглой. Врачу-реаниматологу дали 2 года колонии за смерть пациента
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
«Мокрый, дрожащий комок»: пожарные ищут дом для спасенной маленькой кошечки
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
Красноярцы бьют тревогу из-за продажи «астафьевского» острова
«Норникель» набирает молодых: студентов российских вузов приглашают на практику
Хотела купить квартиру за границей. Мошенники обманули женщину на 750 000 рублей
В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»
Выкинувшему собаку с пятого этажа мужчине суд дал 8 месяцев исправработ
На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом
Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе
Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка