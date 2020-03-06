6 Март 2020 2020-03-06T04:26:47+03:00

В Красноярск идет резкое похолодание со снегом. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Накануне 8 марта в Красноярск придет резкое похолодание со снегом. Об этом предупредили специалисты гидрометцентра.

В ночь с 5 на 6 марта город уже засыпало снежком, стало чуть прохладнее. По прогнозам синоптиков, небольшие осадки ожидаются в течение всех выходных.

Итак, в Красноярске заметно похолодает завтра, 7 марта. Днем минус 11, ночью до минус 18, облачно, снежно, слабый ветер.

8 марта столбики термометров поползут вверх: в светлое время суток будет минус 5, в темное минус 8.

Понедельник и вторник, 9 и 10 марта, могут стать самыми теплыми днями недели. Днем минус 1, ночью минус 6. В среду и четверг, 11 и 12 марта, будет немного холоднее: до минус 2-4 градусов.

В пятницу, 6 марта, в Красноярске минус 6-8, ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров. Небольшой снег, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU