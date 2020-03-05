2020-03-05T16:35:35+03:00
Общество

Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края

Кресло занял 48-летний Александр Блошкин
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Александр Блошкин Фото: прокуратура Красноярского краяАлександр Блошкин Фото: прокуратура Красноярского края
Изменить размер текста:

Исполняющим обязанности прокурора Красноярского края назначен 48-летний Александр Блошкин. Он сменил на посту ушедшего в отставку после серии громких задержаний прокурорских работников Михаила Савчина. Пока Блошкин находится в статусе и.о., однако не исключено, что вскоре его утвердят в должности. Накануне, к слову, стало известно о назначении нового прокурора Норильска - им стал Владимир Большунов, возглавлявший прокуратуру Кировского района в Новосибирске. И вот - еще одно назначение.

Александр Блошкин родился 20 мая 1972 года. В 1994 году окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». Начинал еще студентом вуза - с должности помощника прокурора Ленинского района Омска. Три года, с февраля 2013 по 2016, был заместителем прокурора Красноярского края. В ведии Александра Блошкина были вопросы взаимодействия с органами власти края и местного самоуправления. Имеет знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Также добавим, что известен и прокурор Курагинского района, сообщает Запад24. Районную прокуратуру возглавил заместитель Ачинского межрайонного прокурора Андрей Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края
Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»
Экс-депутат и банкирша стала замом мэра Красноярска по экономической политике
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
Депутат выступил против покупки автомобилей для мэрии Красноярска
Пять домов пополнили список объектов культурного наследия в Красноярске
Обновленная и стильная: сеть гипермаркетов «Аллея» изменила свой дизайн
Арабы дают за них сотни тысяч: у браконьера в Красноярском крае нашли 8 краснокнижных кречетов
Повредил легкое иглой. Врачу-реаниматологу дали 2 года колонии за смерть пациента
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
«Мокрый, дрожащий комок»: пожарные ищут дом для спасенной маленькой кошечки
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
Красноярцы бьют тревогу из-за продажи «астафьевского» острова
«Норникель» набирает молодых: студентов российских вузов приглашают на практику
Хотела купить квартиру за границей. Мошенники обманули женщину на 750 000 рублей
В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»
Выкинувшему собаку с пятого этажа мужчине суд дал 8 месяцев исправработ
На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом
Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе
Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка