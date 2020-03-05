Назначен исполняющий обязанности прокурора Красноярского края

5 Март 2020 2020-03-05T16:35:35+03:00

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Исполняющим обязанности прокурора Красноярского края назначен 48-летний Александр Блошкин. Он сменил на посту ушедшего в отставку после серии громких задержаний прокурорских работников Михаила Савчина. Пока Блошкин находится в статусе и.о., однако не исключено, что вскоре его утвердят в должности. Накануне, к слову, стало известно о назначении нового прокурора Норильска - им стал Владимир Большунов, возглавлявший прокуратуру Кировского района в Новосибирске. И вот - еще одно назначение.

Александр Блошкин родился 20 мая 1972 года. В 1994 году окончил Омский государственный университет по специальности «правоведение». Начинал еще студентом вуза - с должности помощника прокурора Ленинского района Омска. Три года, с февраля 2013 по 2016, был заместителем прокурора Красноярского края. В ведии Александра Блошкина были вопросы взаимодействия с органами власти края и местного самоуправления. Имеет знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Также добавим, что известен и прокурор Курагинского района, сообщает Запад24. Районную прокуратуру возглавил заместитель Ачинского межрайонного прокурора Андрей Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU