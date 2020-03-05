Новый визит-центр построят у восточного входа в национальный парк Столбы»

5 Март 2020 2020-03-05T15:56:10+03:00

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Восточный вход на Столбы уже вскоре украсит новый визит-центр. По него перестроят частный жилой дом, который властям Красноярска удалось выкупить у хозяев. Стоит отметить, что это не те ворота, через которые в национальный парк устремляется основной поток туристов. Однако и с восточной стороны красиво оформленный вход, по словам главы Агентства по туризму Красноярского края края Юлии Верхушиной, обязательно нужен. Потому что центральный, со стороны Севердловской, не справляется с количеством желающих побывать на Столбах.

Постепенно этот вход обустраивают: появилась пешеходная тропа до скалы «Ермак», для туристов установили знаки, чтобы не заблудиться, имеются скамейки и уютная беседка. Что касается будущего визит-центра, то под него уже готов проект. Согласно ему здесь можно будет передохнуть после посещения национального парка, перекусить и привести себя в порядок. Для мам с малышами будет работать комната матери и ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU