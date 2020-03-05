Экс-депутат и банкирша стала замом мэра Красноярска по экономической политике

5 Март 2020 2020-03-05T15:19:25+03:00

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Исполняющей обязанности заместителя мэра Красноярска по экономической политике и инвестиционному развитию стала Ирина Антипина. Формально Антипина пока является заместителем руководителя департамента, однако пока исполняет обязанности зама мэра.

Политическому и бизнес-сообществу Красноярска Антипина известна, как бывший депутат горсовета и банкир. Несколько лет она возглавляла банк «Енисей» - он стал банкротом. В депутатском кресле Ирина Антипина также побывала, став, к слову, одной из самых состоятельных депутатов. Ее задекларированный доход в 2-16 году равнялся 9,7 миллионов рублей в год.

Стоит также отметить, что Ирина Антипина пока что исполняет обязанности покинувшего совсем недавно свой пост Вячеслава Полищука. Он отправлен в отставку по собственному желанию в конце января этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU