Депутат выступил против покупки автомобилей для мэрии Красноярска
Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев выступил с инициативой запретить администрации города покупать дорогостоящие автомобили в свой автопарк. Напомним, ранее сообщалось, что мэрия объявила на сайте госзакупок торги на покупку седанов - на эти цели городской бюджет планирует потратить 13,7 миллионов рублей.
Красноярцы сочли эти траты слишком роскошными для своего кармана и неоднократно высказывались в социальных сетях против покупки авто. Горожане заявляют, что считают ее неуместной, поскольку в городе имеется масса нерешенных вопросов, требующих финансовых вливаний. К примеру, вопрос с бродячими собаками. Многие высказывались эмоционально, назвав покупку пиром во время чумы.
- Городской совет рассмотрит вопрос об отмене решения мэрии о закупке новых служебных автомобилей, - кратко сообщил Крастелев на своей странице в Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU