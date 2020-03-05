Депутат выступил против покупки автомобилей для мэрии Красноярска

5 Март 2020 2020-03-05T14:54:47+03:00

Красноярцы, мягко говоря, тоже не в восторге от возможной покупки Фото: Мария ЛЕНЦ

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Депутат горсовета Красноярска Роман Крастелев выступил с инициативой запретить администрации города покупать дорогостоящие автомобили в свой автопарк. Напомним, ранее сообщалось, что мэрия объявила на сайте госзакупок торги на покупку седанов - на эти цели городской бюджет планирует потратить 13,7 миллионов рублей.

Красноярцы сочли эти траты слишком роскошными для своего кармана и неоднократно высказывались в социальных сетях против покупки авто. Горожане заявляют, что считают ее неуместной, поскольку в городе имеется масса нерешенных вопросов, требующих финансовых вливаний. К примеру, вопрос с бродячими собаками. Многие высказывались эмоционально, назвав покупку пиром во время чумы.

- Городской совет рассмотрит вопрос об отмене решения мэрии о закупке новых служебных автомобилей, - кратко сообщил Крастелев на своей странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU