Пять домов пополнили список объектов культурного наследия в Красноярске

5 Март 2020 2020-03-05T14:31:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Дом коллежского асессора В.Ц. Новодворского с каменной кладовой (Ленина, 86), флигель усадьбы Н.Г. Гадалова (Парижской Коммуны, 17а), дом на Перенсона, 55 и Городское начальное училище в Николаевской слободе (Советская, 35, 35б и 35б/2) – все это теперь объекты культурного наследия. Здания пополнили список особо охраняемых. Об этом рассказали в Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.

Помимо этого, отдельным пунктом в список внесена также ограда усадьбы Сурикова (Ленина,98). Данные объекты теперь не подлежат сносу или какому-либо иному повреждению, поскольку официально имеют доказанную историческую значимость. Сообщаем на случай, если кто-то не вчитается и решит снести, как ограду Троицкого некрополя.

Впрочем, это не весь список «новчиков». В реестр добавили относительно новые объекты – могилы кавалера ордена Славы Е.Т. Широковских в Игарке и Героя Советского Союза М.Н, Баскова в Железногорске. Кроме того, включен также храм Петра и Павла в Каратузе.

ИСТОЧНИК KP.RU