2020-03-05T14:07:25+03:00
Общество

Обновленная и стильная: сеть гипермаркетов «Аллея» изменила свой дизайн

Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер «Командор» провел ребрендинг и открыл новый гипермаркет в измененном формате
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сеть гипермаркетов «Аллея» изменила свой дизайн. Фото: пресс-служба ГК "Командор"Сеть гипермаркетов «Аллея» изменила свой дизайн. Фото: пресс-служба ГК "Командор"
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Обновленная и стильная – именно так будет выглядеть новая концепция гипермаркетов «Аллея». Крупнейший в Восточной Сибири продуктовый ритейлер «Командор», которому принадлежит «Аллея», объявил о ребрендинге и – чтобы показать – открыл первый суперстор в микрорайоне Солнечном.

Над новой концепцией трудилось дизайн-бюро Jos de Vries The Retail Company из Нидерландов (к слову, оно реализует проекты для ведущих торговых сетей стран Западной и Восточной Европы, России, а также в Африке и на Ближнем Востоке). Теперь у «Аллеи» новый стильный логотип – зеленый листок на букве «А» символизирует свежие, натуральные продукты, доля которых будет преобладать в магазинах этого формата. Сама буква «А» в виде домика ассоциируется с надежностью и семьей. Фирменные цвета – зеленый и оранжевый – остались прежними.

Обновления коснулись и торгового зала – акцент сделан на натуральных материалах, среди которых преобладает дерево. Слоган «Удовольствие от покупок» соответствует организации торгового пространства и атмосфере: здесь сделано все, чтобы процесс покупки был комфортным, доставлял покупателям позитивные эмоции.

- Мы всегда учитываем предпочтения покупателей, - рассказал генеральный директор ГК «Командор» Павел Шамбир. – Актуальность обновления формата «гипермаркет» очевидна – люди хотят не просто приобретать товар, но и получать позитивные эмоции от посещения магазина, ценят качество, высокий сервис, новинки в ассортименте. Мы следим за современными тенденциями и все это воплотили в концепции суперстора. В таком формате будут открываться новые «Аллеи» и обновляться уже работающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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