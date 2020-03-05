Арабы дают за них сотни тысяч: у браконьера в Красноярском крае нашли 8 краснокнижных кречетов

5 Март 2020 2020-03-05T14:03:35+03:00

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ФСБ по Хакасии и СК Красноярского края поймали злостного браконьера. 58-летний житель Большой Ирбы добывал краснокнижного кречета. Видимо, на продажу в арабские страны. Там соколиная охота - крайне популярна, а за птиц платят сотни тысяч долларов. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ, (незаконная добыча и содержание особо ценных диких животных).

- В период января – февраля 2020 года на территории Курагинского и ряда других районов Красноярского края подозреваемый осуществил незаконный отлов 8 особей кречета из отряда соколообразных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, которых содержал в самодельном вольере, возведенном на принадлежащем ему дачном участке, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии.

Задерживали мужчину при силовой поддержке росгвардейцев. Помимо ценных птиц у браконьера изъяли и орудия для отлова. Птиц передали в зоопарк Абакана. На воле они жить теперь не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU