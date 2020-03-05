Повредил легкое иглой. Врачу-реаниматологу дали 2 года колонии за смерть пациента

5 Март 2020 2020-03-05T13:23:45+03:00

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55-летний анестезиолог-реаниматолог из Боготольского района (КГБУЗ «Боготольская МБ») признан виновным в смерти пациента. Давая наркоз во время операции, мужчина неправильно ввел иглу в подключичную вену. И не заметил своей ошибки, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

- В ходе хирургической операции брюшной полости во время введения пункционной иглы в подключичную вену справа допустил повреждение легкого 39-летнего пациента, которое не было им своевременно диагностировано и привело, в последствии, к развитию угрожающего жизни явлению - пневмотораксу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - После операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии под наблюдение указанного врача, который в нарушение нормативных документов не осуществлял наблюдение за больным, не проводил необходимое лечение в период выхода больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде.

Мужчине становилось все хуже и хуже, но врач так и не осмотрел его ни разу. Более того, когда смена подходила к концу, так и не передал коллеге-реаниматологу информацию о больном - убежал с работы раньше времени. Через пару дней после операции 39-летний пациент умер.

Вину свою врач не признал. Зато суд ее установил - с помощью четырех судебно-медицинских экспертиз. .Врачу за причинение смерти по неосторожности (109 УК России) дали два года колонии. ему запрещено заниматься медициной на это время.

ИСТОЧНИК KP.RU