2020-03-05T13:23:16+03:00
Экономика

ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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За январь-февраль 2020 года ВТБ рефинансировал 12,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 26 млрд рублей, утроив показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общем объеме ипотечных продаж ВТБ доля рефинансирования достигла 24,6%.

«За последние два года на рынке рефинансирования ВТБ стал абсолютным лидером. По нашим оценкам, доля банка достигла 54,5%. В прошлом году мы помогли существенно сэкономить на ипотечных выплатах 43 тысячам семей – средний размер сниженной ставки по кредитам составил 1,4 п.п. Общая сумма сделок достигла 87,8 млрд рублей. Уверены, что в этом году на фоне планомерно снижающихся ценовых параметров этот тренд на рынке ипотеки продолжится, и 2020 год действительно станет годом рефинансирования», – отметил Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автокредитования ВТБ.

Заемщики могут рефинансировать свои кредиты в ВТБ по упрощенной процедуре в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – достаточно подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору и внести изменения в закладную – новый кредит доступен заемщикам под 5% годовых. С начала года банк выдал более 800 таких займов на 1,8 млрд рублей, что составляет свыше 29% от общего объема выдач в рамках госсубсидирования.

Рефинансировать в ВТБ действующую ипотеку другого банка можно по ставке 8,5%, для зарплатных клиентов ВТБ – от 8,3%. Под условия программы подходят заемщики, которые приобрели квартиры как в новостройках, так и на рынке готового жилья.

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