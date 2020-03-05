2020-03-05T12:59:06+03:00
Дом. Семья

«Мокрый, дрожащий комок»: пожарные ищут дом для спасенной маленькой кошечки

Малышку выкинули на дачах в Кировском районе
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Малышку спасли пожарные: она находилась рядом с полыхающим домом Фото: соцсетиМалышку спасли пожарные: она находилась рядом с полыхающим домом Фото: соцсети
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Пожарные нашли на дачах в Красноярске маленькую кошечку. Случайно. Волонтеры приюта «Хвостики» рассказывают, что пожарные были по делам на дачах в Кировском районе (ни о каком пожаре здесь речи не идет) и на обочине дороги увидели спортивную сумку.

Сумка выглядела довольно прилично. Поэтому решено было ее осмотреть – вдруг кто-то потерял, и внутри есть документы, чтобы вернуть хозяину. Но внутри… оказалась маленькая мокрая кошечка. Совсем малышка. Кто-то выкинул ее в сумке на погибель. Сначала пожарные даже подумали, что котенок мертвый. Но малышка начала перебирать лапами, пыталась подняться изо всех сил…

В части ее накормили и отогрели. Сейчас она прячется везде, где находит укромный уголок.

- Выбросить малышку у ребят не поднялась рука и пока её приютили в пожарной части, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск зоозащитница Светлана. – Проблема в том, что надолго кошечку в части оставить не могут – это запрещено правилами. Срочно надо куда-то малышку переселять. Кошечка молоденькая совсем, голубоглазая, отмоется - красотка будет!

В общем, пока хозяин не нашелся, волонтеры придумывают малышке имя. Среди вариантов – искорка. Все-таки от смерти ее спасли пожарные.

Забрать кошечку можно, связавшись с волонтерами по тел.: 89924227374 (Светлана).

ИСТОЧНИК KP.RU

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