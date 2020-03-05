2020-03-05T11:48:32+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получить персональные рекомендации о вложениях в финансовые инструменты в соответствии со своими долгосрочными инвестиционными целями.

Условия предоставления услуги инвестиционного консультирования закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии равной защиты их прав, интересов и имущества.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service. Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 563 банкомата, 528 платежных терминалов.

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