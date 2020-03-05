Хотела купить квартиру за границей. Мошенники обманули женщину на 750 000 рублей

5 Март 2020 2020-03-05T11:18:50+03:00

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47-летняя норильчанка решила из заполярья перебраться заграницу. Подыскала на одном из сайтов объявление о продаже квартиры в ближнем зарубежье и… лишилась 750 000 рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как все произошло? Женщина позвонила по объявлению. Ответил мужчина, сказал, что он находится в Хабаровске. А дело серьезное: чтобы прилететь и показать ей квартиру, он должен точно быть уверен, что деньги у женщины есть. Проверить наличие средств предложил просто: женщина должна была переправить сумму собственному мужу, а продавцу отправить скриншот чека. Вот так она и попалась.

- Женщина перевела почти 754 тысячи рублей, после чего злоумышленник воспользовался данными на чеке и похитил все денежные средства, - пояснили «комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - После чего мошенник перестал выходить на связь.

Платежная система оказалась ненадежной. Полицейские возбудили уголовное дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество). Виновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU