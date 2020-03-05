2020-03-05T11:11:15+03:00
Общество

«Норникель» набирает молодых: студентов российских вузов приглашают на практику

Познакомившись с производством, туда возвращаются более 60 % получивших дипломы выпускников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Получив дипломы, более 60 % тех, кто проходил практику на "Норникеле", возвращаются сюда. Фото: пресс-служба "Норникеля"Получив дипломы, более 60 % тех, кто проходил практику на "Норникеле", возвращаются сюда. Фото: пресс-служба "Норникеля"
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С 2004 года компания «Норникель» реализует программу «Профессиональный старт». За эти годы налажено сотрудничество с 26 российскими вузами, студенты которых получают возможность познакомиться с производством компании еще в период обучения, оценить свои силы и побольше узнать о будущей профессии. Ежегодно летом в Норильск для участия в программе приезжают около 200 молодых людей. После целевой подготовки работать в «Норникель» возвращаются более 60 % выпускников.

В числе таких вузов Сибирский федеральный университет. На будущей неделе в Красноярск приезжает делегация из Норильска во главе с главным «кадровиком» Заполярного филиала компании Анастасией Перфильевой. Как заместитель директора ЗФ по персоналу и социальной политике, она проведет встречу со студентами Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. Расскажет о компании и карьерных перспективах, о возможности получить навыки, необходимые для построения карьеры, проектного мышления и командного взаимодействия.

- Мы сотрудничаем с «Норникелем» по программе «Профессиональный старт» давно, - рассказал заместитель директора Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ Евгений Малиновский. – Начинали с 16 студентов, сейчас ежегодно отправляем 75 человек и плюс стройотряд 60 – это студенты 2 курса, которые параллельно с работой проходят первичную адаптационную практику. Отбор студентов 3-5 курсов идет через анкетирование и личное собеседование. Специалисты «Норникеля» приезжают большой командой и сами выбирают тех, кто им подходит.

Добавим, что в этом году «Норникель» начинает работу с еще одним красноярским вузом – Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика Михаила Решетнева: компания нуждается в уникальных специалистах, которые там готовятся. А всего в рамках программы «Профессиональный старт – 2020» делегация побывает в 8 городах страны и посетит 15 вузов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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