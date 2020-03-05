В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»

5 Март 2020 2020-03-05T10:14:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Приглашаем жителей Красноярска на торжественное открытие гипермаркета «Аллеи», которое состоится сегодня в 17.00 в ТЦ «Солнечный» (60 лет образования СССР, 24а).

Программа мероприятия

17.00-20.00

-Мастер-класс по аквагриму. Специально приглашенный художник будет бесплатно рисовать на лицах гостей выбранные ими картинки.

-Конкурсы и викторины для детей. Победители получат подарки.

-Сахарная вата. Всем гостям будет бесплатно предложена сахарная вата.

-Игры в настольный хоккей

-Дегустации от поставщиков

-Дегустации продукции собственного производства компании «Командор»

- Семейный шарж

17.00-19.00

-Мастер-класс по росписи имбирных пряников. Мастер будет показывать, как правильно разукрасить пряники. Дети смогут забрать с собой сладости, разукрашенные своими руками.

-Конкурс детских рисунков

18.00

Праздничный концерт на уличной площадке возле торгового центра. Будет выступать вокальный коллектив Roma nova, организованы зрелищные шоу – огненное и светодиодное, а также проведены веселые викторины.

20.00

-Дегустация продукции кондитерской «Суфле и Безе»

Каждый час до закрытия магазина «Командор» будет проводить викторины «Спонсор часа» и дарить подарки всем активным участникам.

Справка КП

Торговая компания «Командор» - крупнейший ритейлер в Восточной Сибири, развивающий мультиформатную торговую сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты).

Компания управляет 292 магазинами в Красноярском крае, Иркутской области, Тыве и Хакасии, а также одним Логистическим центром в г. Красноярске. В ГК «Командор» 10 500 сотрудников. Товарооборот ГК «Командор» за 2019 год составил более 52 млрд руб.