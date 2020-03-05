2020-03-05T10:14:18+03:00
Экономика

В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Приглашаем жителей Красноярска на торжественное открытие гипермаркета «Аллеи», которое состоится сегодня в 17.00 в ТЦ «Солнечный» (60 лет образования СССР, 24а).

Программа мероприятия

17.00-20.00

-Мастер-класс по аквагриму. Специально приглашенный художник будет бесплатно рисовать на лицах гостей выбранные ими картинки.

-Конкурсы и викторины для детей. Победители получат подарки.

-Сахарная вата. Всем гостям будет бесплатно предложена сахарная вата.

-Игры в настольный хоккей

-Дегустации от поставщиков

-Дегустации продукции собственного производства компании «Командор»

- Семейный шарж

17.00-19.00

-Мастер-класс по росписи имбирных пряников. Мастер будет показывать, как правильно разукрасить пряники. Дети смогут забрать с собой сладости, разукрашенные своими руками.

-Конкурс детских рисунков

18.00

Праздничный концерт на уличной площадке возле торгового центра. Будет выступать вокальный коллектив Roma nova, организованы зрелищные шоу – огненное и светодиодное, а также проведены веселые викторины.

20.00

-Дегустация продукции кондитерской «Суфле и Безе»

Каждый час до закрытия магазина «Командор» будет проводить викторины «Спонсор часа» и дарить подарки всем активным участникам.

Справка КП

Торговая компания «Командор» - крупнейший ритейлер в Восточной Сибири, развивающий мультиформатную торговую сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты).

Компания управляет 292 магазинами в Красноярском крае, Иркутской области, Тыве и Хакасии, а также одним Логистическим центром в г. Красноярске. В ГК «Командор» 10 500 сотрудников. Товарооборот ГК «Командор» за 2019 год составил более 52 млрд руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Арабы дают за них сотни тысяч: у браконьера в Красноярском крае нашли 8 краснокнижных кречетов и
Повредил легкое иглой. Врачу-реаниматологу дали 2 года колонии за смерть пациента
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
«Мокрый, дрожащий комок»: пожарные ищут дом для спасенной маленькой кошечки
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
Красноярцы бьют тревогу из-за продажи «астафьевского» острова
«Норникель» набирает молодых: студентов российских вузов приглашают на практику
Хотела купить квартиру за границей. Мошенники обманули женщину на 750 000 рублей
В Солнечном открывается новый гипермаркет «Аллея»
Выкинувшему собаку с пятого этажа мужчине суд дал 8 месяцев исправработ
На грани обрушения. Мэрию Красноярска по суду обязали расселить аварийный дом
Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе
Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами
В Красноярском крае создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом
Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка