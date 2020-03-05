Выкинувшему собаку с пятого этажа мужчине суд дал 8 месяцев исправработ

5 Март 2020 2020-03-05T09:13:02+03:00

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Собака, которую выкинул в окно пятого этажа многоэтажки в Октябрьском районе житель Красноярска, выжила чудом. Но ветеринары сразу заключили: травмы настолько тяжелые, что пес навсегда останется инвалидом. Случай получил огласку в социальных сетях и СМИ. К делу подключилась полиция, которая выяснила, что в момент преступления мужчина был пьяным. Возможно, таким образом он хотел поквитаться со своей сожительницей. Вот только заплатил за его обиды ни в чем неповинный беспородный пес. впрочем, дознавателям мужчина заявил, что пес ему просто надоел.

- Питомец упал на асфальтированный тротуар и получил серьезные увечья. По заключению ветеринарного врача, полученные травмы ведут к необратимой инвалидизации животного, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК России (Жестокое обращение с животными). Накануне мировой суд вынес ему приговор: 8 месяцев исправработ. Кроме того, 10 процентов его заработка будет удерживаться в пользу государства.

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Хозяин пояснил: он разозлился, что питомец укусил его за палец (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU