Красноярцам показали будущий сквер в Железнодорожном районе

5 Март 2020 2020-03-05T08:27:03+03:00

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В Железнодорожном районе Красноярска вскоре появится новый сквер. Его разобьют на набережной Качи, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Красноярцам показали, как будет выглядеть новый сквер у многоэтажек на Заводской, 2 и 2а. Кстати, за то, чтобы привести в порядок это общественное пространство, проголосовали около 1,5 тысяч горожан.

Что именно будет сделано? В районе Железнодорожников, 18 решено отремонтировать дорогу. Как и полагается, здесь установят новые ограждения, тротуары, установят скамейки и организуют газоны в альпийском стиле. Раньше здесь располагались гаражи, но из еще пару лет назад демонтировали, так что пространства хватает.

В администрации говорят, что на новый сквер будет потрачено 4,5 миллиона рублей. Вложились в него и сами красноярцы – 3 процента от суммы (свыше 137 тысяч рублей). Начнут работы уже этим летом, а к осени горожане смогут любоваться видом на Качу в новом сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU