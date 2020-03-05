2020-03-05T08:04:53+03:00
Общество

Мэрия Красноярска похвалилась 14 отремонтированными домами

Капремонт сделали за две недели
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Чиновники говорят, что взяли хороший темп по капремонтуЧиновники говорят, что взяли хороший темп по капремонтуФото: Мария ЛЕНЦ
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Администрация Красноярска показала итоги работ по капремонту многоэтажек: за последние две недели удалось сделать 14 многоквартирников. В четырехэтажке на Матросова, 30/1, к примеру, работы вошли уже в завершающую стадию. А между тем это дом 1954 года постройки. Теперь здесь по-новому будут смотреться и большие чердаки, и высокая шатровая крыша. К слову, до этого дом ни разу не ремонтировали, так что кровлю пришлось менять полностью. Ее обработали огнезащитными составами, укрепили современными плитами, установили пароизоляцию. Полностью восстановили вентиляционные шахты, которые, конечно, тоже основательно потрепало время.

В этом году, согласно плану капремонта, в порядок собираются привести 492 дома. Часть домов (80 многоквартирников) – те, ремонт которых перекинули на этот год с прошлого. Кстати, с начала года в Красноярске уже сделано 19 домов. По информации чиновников, в прошлом году в Красноярске отремонтировано в 1,3 раза больше домов, чем за три предыдущих года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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