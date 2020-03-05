2020-03-05T07:23:12+03:00
Экономика

Фиксированная ставка на рефинансирование кредитов от Райффайзенбанка

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Райффайзенбанк предлагает возможность рефинансировать кредиты по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 8,99%.

«Клиенты могут консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков, подобрав удобный размер ежемесячного платежа. Решение по заявке принимается за 1 минуту, — отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Дмитрий Сивов. — Фиксированная ставка рефинансирования призвана предоставить больше возможностей для снижения долговой нагрузки заемщиков».

Программа распространяется на кредитные карты, а также на кредиты на недвижимость, потребительские цели и приобретение автомобиля. Подробнее об условиях рефинансирования можно узнать на сайте.

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