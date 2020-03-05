«Русский Уголь»: по поручению Президента для работников угольной отрасли создаются профстандарты

5 Март 2020 2020-03-05T06:52:25+03:00

Для горняков и шахтеров Сибири будут созданы профессиональные стандарты. Их разработка ведется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина

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Это поручение Президент дал накануне профессионального праздника горняков – Дня шахтера, на встрече с руководителями угледобывающих регионов 22 августа 2019 г.

«Угольная промышленность вот уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие нашей страны и сегодня демонстрирует хорошие показатели угледобычи, уверенный экспортный потенциал, большие перспективы роста на новых месторождениях, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», - отметил Владимир Владимирович Путин.

Новые профстандарты разрабатывает Объединение работодателей совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности при участии Минтруда России, Минэнерго России, Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. В рабочую группу входят крупнейшие угледобывающие компании России, в том числе, имеющие активы в Сибирском федеральном округе. Это входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь».

«Профессиональные стандарты создадут новую, актуальную систему требований к квалификации работников угольной промышленности, опишут, какие навыки, знания и умения необходимы для осуществления профессиональной деятельности. Они станут ориентиром как для работников, так и для работодателей: помогут корректно проводить политику в области управления персоналом, подготовку и аттестацию кадров, актуализировать должностные инструкции по ряду профессий. Мы считаем это изменение необходимым для всей отрасли. Для нашей компании, в первую очередь, важны профстандарты по таким специальностям, как «машинист экскаватора на открытых горных работах», «машинист бульдозера», «горный инженер»», - пояснил заместитель генерального директора по персоналу АО «Русский Уголь» Михаил Папин.

ИСТОЧНИК KP.RU