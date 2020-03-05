В Норильске после скандала с взяткой назначен новый прокурор

5 Март 2020 2020-03-05T05:50:17+03:00

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Новым прокурором Норильска назначен 38-летний Владимир Большунов. Его перевели в заполярный город из Новосибирска - в течение последних нескольких лет Большунов возглавлял прокуратуру Кировского района города. Приказ о назначении за подписью генпрокурора России опубликован 2 марта.

Старший советник юстиции Большунов в прокуратуре с 2003 года. Окончил Новосибирский юридический институт (филиал Томского государственного университета). В органах прокуратуры Большунов со студенческой скамьи - работал в надзорных ведомствах Новосибирска и области. Также имеет опыт работы в Следственном комитете по Сибирскому федеральному округу. Владимир Большунов не женат, детей нет.

Напомним, ранее сообщалось, что и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев задержан и арестован судом. Произошло громкое задержание еще в декабре минувшего года. Силовики его не комментируют, однако, по одной из версий, речь идет о крупной взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU