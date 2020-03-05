2020-03-05T05:20:26+03:00
Общество

С креативом. 400 человек предложили варианты названия для набережных в Красноярске

Среди стандартных наименования есть и те, что с изюминкой
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Новые имена набережным дадут уже летомНовые имена набережным дадут уже летомФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы - точно нескучные люди. Иначе как объяснить большое количество креативных, с огоньком вариантов названий для набережных в городе? В мэрии Красноярска говорят, что всего в опросе поучаствовали 418 человек. И что самое интересное - для правобережной набережной вариантов названия предложили больше, чем для левобережной. 162 против 153. Были, конечно, варианты ожидаемые - имени Хворостовского, Федирко, Сурикова. Но были и с изюминкой.

Левобережную набережную кто-то предложил назвать Лондонской - видимо, памятуя о нашем Биг-Бене. Также среди вариантов - набережная капитана Врунгеля и Карасик. Для набережной правого берега Енисея тоже нашлись варианты - Кряковка, Дворцовая, Балдежная. По непонятной логике кто-то из горожан предложил назвать ее именем Илона Маска (американский миллиардер и изобретатель - прим.Ред). Также были и «парные» варианты. Например, набережную правого берега предложено назвать Красной, левого - Белой. Ну, а Енисей посередине - синий. Вот тебе и «триколор».

В ближайшее время в администрации выберут 10 лучших вариантов. Их представят на суд красноярцев, которые методом онлайн-голосования выберут победителей. Новые имена у набережных появятся уже этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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