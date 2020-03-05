2020-03-05T04:45:38+03:00
Общество

Самой молодой 55 лет. Открылась студия балета для женщин старшего возраста

В Центральном районе Красноярска проводят занятия по боди-балету
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Балет доступен и тем, кому за 50Балет доступен и тем, кому за 50Фото: Наталья АНТОНОВИЧ
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Пуанты и балетные пачки, о которых в детстве мечтает каждая девочка, теперь доступны в Красноярске тем, кому за 50. В Центре социального обслуживания Центрального района открылась единственная в городе балетная студия для пожилых, сообщают Городские новости. Это не шутка. Самой молодой балерине - 55 лет, самой возрастной - 80 лет. И вместе они занимаются боди-балетом.

- Это комплекс упражнений, который основан на классической балетной хореографии, элементах йоги и пилатеса, - пояснила директор комплексного центра Марина Хайрулина.

Она говорит, что система прекрасно подходит для женщин старшего возраста, это хорошая альтернатива физкультуре. К тому же - бесплатная. На занятия балерины спешат дважды в неделю и уже погрузились в атмосферу балета, знают всю терминологию, движения. От занятий многие в восторге. Признаются: ощущают себя на 20, хотя позади уже немало лет. Так что даже если вам немного за... радость и удовольствие в жизни никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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