В Красноярском крае выбрали самую красивую маму

4 Март 2020 2020-03-04T17:07:48+03:00

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На сайте kp.ru завершилось голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!». Читатели «Комсомолки» сделали свой выбор. Хотя это была очень сложная задача. Из 157 прекрасных участниц только пять могли попасть в финал. И вот сейчас мы готовы озвучить имена победительниц.

Обладательницей 1 места стала Ирина Грабарова из Красноярска. Мама двух дочерей - 12-летней Арины и 9-летней Кристины. За Ирину проголосовали 1417 раз.

2 место заняла Елена Квиткевич и ее 1230 голосов. У Елены трое сыновей.

2 место заняла Елена Квиткевич Фото: личный архив

3 место у Елены Вашко (471 голос). И вот что она написала про себя:

«У меня очень интересная и любимая работа, я заведующая детским садом. У нас прекрасная семья, и я уже не только мама двух замечательных детей: сына Андрея - 28 лет и дочери Алины- 24 года, но еще и бабушка весёлой девчонки Яночки. У нас очень жизнерадостные и целеустремлённые дети, которые постоянно нас удивляют и радуют своими достижениями. Я очень счастлива и горжусь своей семьей! Эти слова не из Инстаграма «счастливая мама и любимая жена!», а действительно описывают мое состояние и жизнь».

3 место у Елены Вашко Фото: личный архив

4 место - Маргарита Нарчук (388 голосов). И вот что известно о Маргарите:

«По профессии я бухгалтер, работаю около 10 лет в угольной сфере. У меня есть хобби - изготовление конфетных букетов, букетов из мягких игрушек. Люблю собирать гостей, ухаживать за дачным участком, забочусь о бабушке 83 года и дедушке 85 лет, приезжаем часто к ним в деревню. Я мама двоих замечательных детей – Елизавета (9 лет) и Егор (7 лет)».

4 место - Маргарита Нарчук Фото: личный архив

5 место у Ольги Любавиной. За нее проголосовали 320 раз.

Поздравляем с заслуженной победой! Приглашаем на торжественное награждение, которое состоится 5 марта в 17.00 в Музее-усадьбе В.И. Сурикова (ул. Ленина, 98). Победительницам вручат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу 1 места ожидает дополнительный подарок!

5 место у Ольги Любавиной Фото: личный архив

Благодарим всех милых мам за то, что приняли участие в нашем фотоконкурсе. Поверьте, все вы прекрасны и неповторимы!

КСТАТИ

После торжественного награждения можно будет скачать диплом активного участника на странице фотоконкурса по этой ссылке.

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

ИСТОЧНИК KP.RU