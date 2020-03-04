2020-03-04T15:36:02+03:00
Общество

Красноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой»

Для животных и людей, которые хотят найти друг друга
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой». Фото: 7 каналКрасноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой». Фото: 7 канал
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Красноярский 7 канал запустил специальный проект «Возьми меня домой». Для животных и людей, которые хотят найти друг друга. Таким образом тележурналисты хотят внести свой вклад в решение проблемы бездомных животных. Проект как нельзя кстати нужен и полезен сейчас, на фоне обострившейся в Красноярске ситуации с возросшей агрессией бездомных собак. И пока власти и депутаты решают, что можно сделать в правовом поле, волонтеры стараются пристроить уличных животных в руки ответственных горожан.

В акции участвуют уже проверенные животные из приютов: спокойные и покладистые, здоровые, с прививками, стерилизованные и готовые к домашней жизни. Их судьбу специалисты затем будут ненавязчиво отслеживать и при необходимости оказывать новым хозяевам помощь. База данных собак наполняется. В ней уже есть Афродита, которую нашли совсем крохой на сосновоборской трассе. Или черная, как уголек, чистюля Хлоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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