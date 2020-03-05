2020-03-05T06:50:04+03:00
Экономика

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 3 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 11 мая 2020 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 3 июня 2020 года. Собрание начнет работу в 14 часов.

Годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал «Октябрьский» (на карте). Держатели акций банка смогут принять участие в собрании как очно, так и дистанционно - с использованием системы электронного голосования на сайте www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Акционер ВТБ».

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок.

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