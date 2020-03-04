В Красноярске девушка приютила потерявшегося пса и теперь разыскивает его владельцев

4 Март 2020 2020-03-04T14:49:35+03:00

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В Красноярске в Покровке девушка нашла потерявшегося пса. 20 февраля она гуляла, ей навстречу со стороны парка Чернышевского шли дети, а за ними бежало «это чудо». Дети, как оказалось, к псу никакого отношения не имели. Видимо, он просто бежал следом в надежде, что на него обратят внимание. О том, что животное домашнее (ну, или было им до недавнего времени), свидетельствует ошейник с карабином.

«Я его тормознула, видно было что потерян. Лапа поранена, подушечку срезало стеклом. Весь мокрый и грязный и вонючий. Мы пошли ко мне домой, ведь на улице оставлять его было опасно и для окружающих, и, в первую очередь, для пса» - рассказала Ольга.

Вот уже несколько дней питомец живет у девушки, однако она замечает: потеряшка скучает. Неизвестно, по какой причине он оказался на улице. Наверняка у него есть хозяин или хозяйка, которые тоже сейчас переживают.

Неравнодушная девушка Ольга изготовила листовки и развешивает их в Покровке. Оставила свой телефон в надежде, что хозяин очаровательного лохматого пса увидит и отзовется: 8-914-049-66-33.

Напомним, что сейчас в Красноярске напряженная ситуация с бродячими собаками. В некоторых районах объявлен локальный режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU