В столице Хакасии взорвался самогонный аппарат, владелец попал в больницу
В столице Хакасии Абакане, в одной из квартир многоэтажки на улице Торосова сегодня, 4 марта около 13 часов, прогремел мощный взрыв. Волной разворотило внутренние перегородки квартиры на втором этаже дома, выдавило окна. Перепуганные соседи кинулись звонить в экстренные службы.
Взрыв самогонного аппарата в Абакане. Видео Афанасий Бейтон.
Как выяснилось, причиной ЧП стал самогонный аппарат. По предварительной версии, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе абаканской полиции, владельцы квартиры – супружеская пара – гнали самогон. Однако в процессе что-то пошло не так и аппарат взорвался.
Мужчину увезли на «скорой» в больницу, ему требуется интенсивное лечение. Женщина почти не пострадала, ей оказали помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняет причина происшествия. Добавим, что повреждения в результате взрыва получила и припаркованная под окнами иномарка «Хонда».
ИСТОЧНИК KP.RU
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