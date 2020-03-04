В столице Хакасии взорвался самогонный аппарат, владелец попал в больницу

4 Март 2020 2020-03-04T14:26:46+03:00

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В столице Хакасии Абакане, в одной из квартир многоэтажки на улице Торосова сегодня, 4 марта около 13 часов, прогремел мощный взрыв. Волной разворотило внутренние перегородки квартиры на втором этаже дома, выдавило окна. Перепуганные соседи кинулись звонить в экстренные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="400" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764532" frameborder="0"></iframe> Взрыв самогонного аппарата в Абакане. Видео Афанасий Бейтон.

Как выяснилось, причиной ЧП стал самогонный аппарат. По предварительной версии, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе абаканской полиции, владельцы квартиры – супружеская пара – гнали самогон. Однако в процессе что-то пошло не так и аппарат взорвался.

Мужчину увезли на «скорой» в больницу, ему требуется интенсивное лечение. Женщина почти не пострадала, ей оказали помощь. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняет причина происшествия. Добавим, что повреждения в результате взрыва получила и припаркованная под окнами иномарка «Хонда».

ИСТОЧНИК KP.RU