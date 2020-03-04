2020-03-04T14:00:21+03:00
Происшествия

В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин

За несколько дней – 5 грабежей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщинВ Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщинФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин. Отметился он на обоих берегах – в Кировском и Железнодорожном районе. За несколько дней в феврале 5 нападений. Грабитель действовал по одной схеме: выбирал на улицах пожилых женщин, которые заведомо не могли оказать ему сопротивление, бил по голове, отбирал сумку и сбегал. В сумках были не только деньги, но и документы, ценные вещи. Потерпевшим от 70 до 83 лет.

В Красноярске поймали грабителя пенсионеров. Видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вычислили и задержали подозреваемого по горячим следам – сразу же после того, как он совершил очередное преступление. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый. На него завели уголовные дела по статье «Грабеж». По совокупности ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае опека забрала у родителей 7 приемных детей
В Красноярском крае выбрали самую красивую маму
В Красноярском крае главный инженер украл железнодорожную стрелку за 1,3 миллиона рублей
Красноярский телеканал запустил спецпроект «Возьми меня домой»
Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в три раза
В Красноярске девушка приютила потерявшегося пса и теперь разыскивает его владельцев
В столице Хакасии взорвался самогонный аппарат, владелец попал в больницу
В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин
В центре Красноярска сбили женщину, переходившую дорогу
Приложить свиной пятак и сфотографироваться ради приза предложила красноярцам сеть пивных магазинов
Строители красноярского метро подали в суд на мэрию
В Туве в частном доме нашли тело новорожденной девочки
Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублей
На юге Красноярского края из-за обильного снегопада закрыли федеральную трассу
В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение