4 Март 2020 2020-03-04T14:00:21+03:00

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В Красноярске задержали серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин. Отметился он на обоих берегах – в Кировском и Железнодорожном районе. За несколько дней в феврале 5 нападений. Грабитель действовал по одной схеме: выбирал на улицах пожилых женщин, которые заведомо не могли оказать ему сопротивление, бил по голове, отбирал сумку и сбегал. В сумках были не только деньги, но и документы, ценные вещи. Потерпевшим от 70 до 83 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764523" frameborder="0"></iframe> В Красноярске поймали грабителя пенсионеров. Видео ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вычислили и задержали подозреваемого по горячим следам – сразу же после того, как он совершил очередное преступление. Им оказался 31-летний местный житель, ранее судимый. На него завели уголовные дела по статье «Грабеж». По совокупности ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU