В центре Красноярска сбили женщину, переходившую дорогу
В центре Красноярская сбили женщину, переходившую проезжую часть. Это случилось сегодня днем, 4 марта, около 14:30 часов, на перекрестке улиц Ленина и Декабристов.
ДТП в Красноярске, сбили женщину. Видео ЧП Красноярск.
Инцидент попал на камеру уличного наблюдения, видео будет учтено при проведении проверки и установлении вины.
Судя по видео, женщина изначально нарушила правила движения, когда стала переходить улицу Ленина в неположенном месте: проход там закрыт ограждением и стоит соответствующий знак. Однако она уверенно направилась через проезжую часть. В это время с Декабристов повернула иномарка. Водитель ехал не быстро, однако не смог быстро затормозить и подцепил женщину бампером, прокатил несколько метров, после чего она упала на асфальт.
В ГИБДД прокомментировали, что 52-летняя нарушительница отделалась легким испугом, ей понадобилась разовая помощь медиков, после чего она отправилась домой.
ИСТОЧНИК KP.RU