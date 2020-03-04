В центре Красноярска сбили женщину, переходившую дорогу

4 Март 2020 2020-03-04T13:26:36+03:00

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В центре Красноярская сбили женщину, переходившую проезжую часть. Это случилось сегодня днем, 4 марта, около 14:30 часов, на перекрестке улиц Ленина и Декабристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764509" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярске, сбили женщину. Видео ЧП Красноярск.

Инцидент попал на камеру уличного наблюдения, видео будет учтено при проведении проверки и установлении вины.

Судя по видео, женщина изначально нарушила правила движения, когда стала переходить улицу Ленина в неположенном месте: проход там закрыт ограждением и стоит соответствующий знак. Однако она уверенно направилась через проезжую часть. В это время с Декабристов повернула иномарка. Водитель ехал не быстро, однако не смог быстро затормозить и подцепил женщину бампером, прокатил несколько метров, после чего она упала на асфальт.

В ГИБДД прокомментировали, что 52-летняя нарушительница отделалась легким испугом, ей понадобилась разовая помощь медиков, после чего она отправилась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU