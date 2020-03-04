Приложить свиной пятак и сфотографироваться ради приза предложила красноярцам сеть пивных магазинов

4 Март 2020 2020-03-04T13:05:33+03:00

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Сеть пивных магазинов предложила красноярцам принять участие в креативном, на их взгляд, «суперчеллендже». Условия простые: купить копченые свиные уши или свиные пятаки (они продаются в торговых точках сети), затем приложить их к себе и сделать селфи. А затем выложить свое фото на странице в соцсети. Можно не себя, а родных или друзей. Да хоть домашних собак, главное – что с пятаками. В качестве приза пообещали сотне участников по 3 литра пива.

Идею оценили не все. В своих комментариях подписчики паблика написали (орфография сохранена): «Да уж... Так позориться из за какого-то пива». «Как-то маловато для того, чтобы испортить свою страничку некрасивым фото)».

За две недели желающих участвовать вызвалось совсем немного. Некоторые хоть и одобрили конкурс (без личного энтузиазма), однако высказали мысль, что лучше в стороне подождут, пока другие себя покажут. В самой сети магазинов признались, что не ожидали такой негативной реакции на свою идею.

ИСТОЧНИК KP.RU