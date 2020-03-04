Строители красноярского метро подали в суд на мэрию

4 Март 2020 2020-03-04T12:16:50+03:00

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Строители красноярского метро подали иск в арбитражный суд на городскую мэрию еще 14 ноября 2019 года. Стало известно: суд не принял его к рассмотрению. Компании «Красноярскметрострой» придется исполнять условия заключенного ранее контракта. Что же не устраивает руководство компании?

Суть вопроса такова. В апреле прошлого года администрация и метростроители заключили муниципальный контракт на выполнение некоторых работ на объекте. В нем было прописано, что подрядчик должен нанять на работу субподрядчиков на объем не менее 30 % от суммы контракта. Субподрядчиками должны быть субъекты малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации.

Затем «Красноярскметрострой» предложил подписать допсоглашение и фактически вычеркнуть субподрядчиков. Аргументы: по закону есть вид работ, которые подрядчик должен выполнять без привлечения третьих лиц. Строительство метро к таким видам работ и относится. Городские власти отказались, настаивая, что они действую ради интересов малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU