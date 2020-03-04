В Туве в частном доме нашли тело новорожденной девочки

4 Март 2020 2020-03-04T11:39:06+03:00

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В Туве нашли тело новорожденного ребенка. Девочке всего месяц, что стало причиной смерти, сейчас устанавливают следователи. Предварительные подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинского следкома. Известно, что трагедия произошла в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района минувшей ночью. После полуночи мать ребенка проснулась и обнаружила, что кроха не подает признаков жизни.

Вызвала «скорую», медики констатировали смерть. Прибыла и полиция, затем – следователи. Ребенка забрали для проведения судебно-медицинской экспертизы. Идет проверка. Версия такова, что мать положила ребенка спать рядом с собой, а ночью придавила его рукой, отчего девочка и скончалась. Но это, повторяем, предварительная версия.

К сожалению, говорят следователи, подобных случаев гибели малышей немало. Уставшие мамы засыпают во время ночного кормления и придавливают детей своим весом. Не зря ведь патронажные сестры, которые должны навещать семьи с новорожденными, интересуются в том числе и наличием отдельного спального места для малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU