2020-03-04T11:15:02+03:00
Общество

Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублей

Они пойдут на борьбу с сердечно сосудистыми заболеваниями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублейКрасноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярскому краю на здравоохранение в текущем году добавили более 2 миллиардов рублей. Они пойдут на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения». Большую часть направят на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках этого закупят новое оборудование для медицинских учреждений. Проведут реконструкцию в краевой клинической больнице для размещения компьютерного и магнитно-резонансного томографов. В терапевтическом корпусе Красноярской больницы №20 отремонтируют рентгенкабинет, также для размещения компьютерного томографа.

Кроме того, дополнительные средства пойдут на закупку лекарства льготным категориям граждан, сообщают в краевом минздраве. В список попадают пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания.

Выделят деньги на трансплантацию, на высокотехнологичную медпомощь. Увеличат расходы на санавиацию и на 15 миллионов приобретут автотранспорт для фельдшеров в районах. Еще 7 миллионов рублей из бюджета направят на обучение будущих медиков по программам ординатуры. А практикующих врачей продолжат отправлять на стажировку в лучшие медцентры страны и мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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