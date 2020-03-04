На юге Красноярского края из-за обильного снегопада закрыли федеральную трассу

4 Март 2020 2020-03-04T10:54:48+03:00

Автобусы возвращают назад, есть информация о смертельной аварии

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На юге Красноярского края и территории Хакасии временно закрыли федеральную трассу Р-257. Причина – обильный снегопад. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, они не пропускают на загородные трассы маршрутный транспорт и легковые автомобили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Хакасии.

В ГИБДД края «Комсомольской правде»-Красноярск уточнили: «В связи с резким ухудшением погодных на автовокзалах Красноярского края ограничен выезд автобусов в направлении Республики Хакасия. В настоящее время по территории Минусинского района ограничили движение всех маршрутных транспортных средств категории «Д».

Появилась информация о серьезном утреннем ДТП, причиной которого могли стать погодные условия. Утром в Усть-Абаканском районе в результате лобового столкновения погиб водитель легкового автомобиля и пострадали водитель и пассажир микроавтобуса.

Автобусы и легковые автомобили разворачивают назад. Фото: ГИБДД Красноярского края

ИСТОЧНИК KP.RU