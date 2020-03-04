2020-03-04T10:30:37+03:00
Общество

В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение

По-новом поедут после праздников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движениеВ Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движениеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение. Это № 5 и № 80. Такое решение принято мэрией совместно с перевозчиками в целях оптимизации работы общественного транспорта.

Что касается, маршрута № 5, изменения будут незначительные. Конечные остановки будут прежними – «Красфарма» на правом берегу и «Сельхозкомплекс» на левом. Но при выезде с Коммунального моста автобусы сразу будут поворачивать с Сурикова на Ленина возле Главпочтамта, не заезжая на улицу Марковского.

По поводу маршрута № 80 изменение ощутимое. Конечная в поселке Таймыр остается, а вот на правобережье теперь переносится со Стелы и «Роева ручья» до микрорайона «Тихие зори». Автобус выезжает от «Платинум Арены» на Свердловскую, затем на 60 лет Октября и далее – по прежнему пути. На выезде с Сурикова также будет поворачивать на Ленина возле Главпочтамта.

Остается добавить, что изменения вступят в силу после праздников, в 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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