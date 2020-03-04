4 Март 2020 2020-03-04T09:58:52+03:00

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В Красноярске водителя маршрутки задержали с признаками наркотического опьянения. Произошло это накануне вечером, 3 марта. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. На телефон 02 позвонил мужчина, сказал, что он – пассажир автобуса, который двигается по улице Аэровокзальной. Водитель ведет себя неадекватно, он в состоянии опьянения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764451" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки под наркотой в Красноярске. ВИдео ГИБДД.

Патрульный автомобиль ДПС оперативно остановил указанный автобус. Водитель и в самом деле был странным. Ему предложили пройти освидетельствование – отказался. В кабине, прямо на приборной панели, нашли пакет с подозрительным веществом. Вызвали опергруппу на место. Экспертиза подтвердила: синтетический наркотик весом 0,34 грамма.

На водителя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, совершенные в крупном размере». Также он будет оштрафован за отказ от освидетельствования. Проверят и перевозчика, который допустил водителя к перевозке пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU