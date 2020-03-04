В Красноярске водителя маршрутки задержали с признаками наркотического опьянения
В Красноярске водителя маршрутки задержали с признаками наркотического опьянения. Произошло это накануне вечером, 3 марта. В пресс-службе полиции города рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. На телефон 02 позвонил мужчина, сказал, что он – пассажир автобуса, который двигается по улице Аэровокзальной. Водитель ведет себя неадекватно, он в состоянии опьянения.
Водитель маршрутки под наркотой в Красноярске. ВИдео ГИБДД.
Патрульный автомобиль ДПС оперативно остановил указанный автобус. Водитель и в самом деле был странным. Ему предложили пройти освидетельствование – отказался. В кабине, прямо на приборной панели, нашли пакет с подозрительным веществом. Вызвали опергруппу на место. Экспертиза подтвердила: синтетический наркотик весом 0,34 грамма.
На водителя завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств, совершенные в крупном размере». Также он будет оштрафован за отказ от освидетельствования. Проверят и перевозчика, который допустил водителя к перевозке пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU