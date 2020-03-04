2020-03-04T11:04:33+03:00
Происшествия

В Красноярске найдено тело учительницы, пропавшей год назад

В ее убийстве подозревается сантехник [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске найдено тело 70-летней учительницы, пропавшей год назад. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске найдено тело 70-летней учительницы, пропавшей год назад. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
Изменить размер текста:

В Красноярске найдено тело 70-летней женщины, которую искали целый год полиция, волонтеры, родственники. В феврале прошлого года Галина Коханова пропала, обеспокоенные родные обратились в полицию. Надеялись найти живой. Многие горожане знали ее лично, ведь она долгое время проработала в школе, преподавала физкультуру. Говорят: бабушка была добрая, радушная, в свои годы очень активная. Однако надежды не оправдались: женщина погибла.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, к смерти Галины Кохановой может быть причастен местный житель 1980 года рождения. Незадолго до трагедии он приходит менять в ее квартире трубы, но сделал свою работу плохо. Женщина сделала замечание по качеству, сантехник устроил скандал. Разговаривали они на лестничной площадке, подозреваемый толкнул женщину с лестницы. От полученных травм она скончалась. Чтобы замести следы преступление, сантехник вывез ее тело и спрятал. Полицейским удалось выйти на его след после опросов свидетелей.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили, что на допросе мужчина признал свою вину и рассказал, как все произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители красноярского метро подали в суд на мэрию
В Туве в частном доме нашли тело новорожденной девочки
Красноярскому краю на здравоохранение добавили 2 миллиарда рублей
На юге Красноярского края из-за обильного снегопада закрыли федеральную трассу
В Красноярске сразу два автобусных маршрута изменят свое движение
В Красноярске водителя маршрутки задержали с признаками наркотического опьянения
В Красноярске найдено тело учительницы, пропавшей год назад
Администрация Красноярска приобретает новые автомобили на 13,5 миллионов рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Со дня на день проснутся клещи: красноярцев призывают прививаться
В Красноярске собаки погнались за маралом, зашедшим в «Бобровый лог»
Под Канском разгорается свалка с химическими отходами
В Красноярском крае в ДТП пострадал 9-летний ребенок.
В Красноярском крае сезон охоты начнется 25 апреля: гусей отстреливать запретят
В Красноярске «Газель» без водителя снесла будку охранника и врезалась в стену дома
В Хакасии пристав вызвал такси ради встречи со злостным алиментщиком
Житель Красноярска 15 лет назад ради 70 тысяч убил молодую девушку
Природный парк «Ергаки» ищет бесплатных выносливых волонтеров на лето
Черная пурга в Норильске гнет столбы и сметает людей с дороги
СК проверяет мэрию Ачинска: возбуждено уголовное дело по халатности из-за нападения собак
Начало «Эры». В Красноярске снова заработает популярный ночной клуб
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Назначен единый день для проведения последних звонков в Красноярске
Топить будет не сильно. Специалисты назвали сроки паводка в Красноярске
Экс-начальник ИК-7 под Красноярском незаконно продал списанный автомобиль