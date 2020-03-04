В Красноярске найдено тело учительницы, пропавшей год назад

4 Март 2020 2020-03-04T11:04:33+03:00

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В Красноярске найдено тело 70-летней женщины, которую искали целый год полиция, волонтеры, родственники. В феврале прошлого года Галина Коханова пропала, обеспокоенные родные обратились в полицию. Надеялись найти живой. Многие горожане знали ее лично, ведь она долгое время проработала в школе, преподавала физкультуру. Говорят: бабушка была добрая, радушная, в свои годы очень активная. Однако надежды не оправдались: женщина погибла.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, к смерти Галины Кохановой может быть причастен местный житель 1980 года рождения. Незадолго до трагедии он приходит менять в ее квартире трубы, но сделал свою работу плохо. Женщина сделала замечание по качеству, сантехник устроил скандал. Разговаривали они на лестничной площадке, подозреваемый толкнул женщину с лестницы. От полученных травм она скончалась. Чтобы замести следы преступление, сантехник вывез ее тело и спрятал. Полицейским удалось выйти на его след после опросов свидетелей.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили, что на допросе мужчина признал свою вину и рассказал, как все произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU