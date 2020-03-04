Со дня на день проснутся клещи: красноярцев призывают прививаться

4 Март 2020 2020-03-04T07:31:00+03:00

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Со дня на день проснутся клещи. Весна нынче ранняя, чуть солнце припечет и иксодовые выберутся из своего убежища. В прошлом году, говорят специалисты, первых клещей заметили уже в первой декаде марта. И даже самые ранние несут в себе опасность – клещевой энцефалит. Это опасная вирусная природно-очаговая инфекция, в результате которой поражается центральная нервная система, возможен и летальный исход, напомнили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В бюджете города традиционно заложены средства на обработку от клещей популярных мест отдыха населения. Однако красноярцам стоит самим позаботиться о своей безопасности – привиться от клещевого энцефалита. Сделать это можно в любое время года, но предпочтительнее – зимой или ранней весной до начала активности клещей.

Основная схема иммунизации состоит из 3 прививок: две с интервалом от 1-3 до 5-7 месяцев и одна ревакцинация через 9-12 месяцев. И далее следуют ревакцинация 1 раз в 3 года. Есть и ускоренная схема: две прививки с интервалом в месяц. Но не позднее, чем за 2 недели до похода в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU