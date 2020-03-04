В Красноярске собаки погнались за маралом, зашедшим в «Бобровый лог»

4 Март 2020 2020-03-04T07:10:59+03:00

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В Красноярске собаки погнались за маралом, который забрел на территорию «Бобрового лога». Очевидец Павел Сибилев успел снять видео на телефон и прислал его в «Комсомольскую правду»-Красноярск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764423" frameborder="0"></iframe> Собаки погнались за маралом в Красноярске. Видео Павел Сибилев.

Произошло это накануне, 3 марта, примерно в 20:30 вечера. Марал вышел из леса на освещенную территорию и вел себя поначалу довольно спокойно: останавливался, наблюдал за людьми. Однако вскоре его почуяли собаки, послышался лай и обитатель леса поскакал прочь. Затем показались и два преследователи – они мчались следом за маралом и скрылись в темных зарослях.

Предположительно марал ушел от преследователей в гору. Автор видео вместе со своей спутницей обошли местность и не нашли ничего, что указывало бы на расправу. К тому же обе собаки были в ошейниках, домашние. И дикое животное вызвало у них, видимо, чисто «спортивный» интерес.

Тем временем в Красноярске обострилась ситуация с бродячими собаками. После того, как были обнаружены несколько людей, погибших, предположительно, по их вине, следком возбудил три уголовных дела по статье «Убийство». Затем на правобережье стали находить трупы собак. Зоозащитники и местные власти не могут прийти к общему знаменателю в решении проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU