Под Канском разгорается свалка с химическими отходами

4 Март 2020 2020-03-04T06:43:56+03:00

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Под Канском разгорается свалка с опасными биохимическими отходами. Целые горы лигнина. Свалка принадлежит промышленному предприятию – Канскому биохимическому заводу, к слову, уже обанкротившемуся. И ответственности за эту свалку он, получается, уже не несет. А в бюджете города нет денег, ведь тушить химические отходы очень сложно и дорого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764421" frameborder="0"></iframe> Под Канском горит лигнин, видео Макс Кордон.

Десять лет назад над лигнином соорудили своего рода саркофаг, который должен был защитить отходы от доступа кислорода. Однако сделали, видимо, недостаточно надежно. Потому что содержимое под саркофагом тихо тлело и уже в 2017 года там появились прогары. А в минувшем году они усилились – защитный слой не помогает. Между тем, удушливый дым несет на город и жители Канска ощущают его на себе. Новый саркофаг обойдется в большую сумму, только на разработку технической документации потребуется 6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU